Orribile terzo quarto Rieti ci mette in campo più energia | secondo ko per l' Unieuro
Un orribile terzo quarto, 38-13, condanna la Pallacanestro Forlì 2.015 al ko contro la Sebastiani Rieti, il secondo stagionale dopo quello contro Cremona. Un match mai in discussione, con la Sebastiani avanti nei primi 20? di gioco per poi mettere l'esclamativo al rientro in campo dopo la pausa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: orribile - terzo
UN TERZO DEL CIBO PRODOTTO FINISCE NELLA SPAZZATURA Il 29 settembre è stata la giornata internazionale di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari: ogni anno sprechiamo 1,5 miliardi di tonnellate di cibo. In larga parte lo spreco si consuma fra le - facebook.com Vai su Facebook
La Sebastiani crolla nell'ultimo quarto, il Memorial Blasi alla Virtus Roma: 65-74. Foto - Il precampionato della Sebastiani si chiude con un ko interno a sorpresa per 65- Si legge su ilmessaggero.it