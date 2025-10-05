Oroscopo provocatorio e pungente dal 6 al 12 ottobre 2025
Arieccoci qui co' 'sto cielo astrale che pare un cantiere: pianeti che s'incrociano peggio delle macchine al semaforo e segni zodiacali che un giorno paiono fenomeni e l'altro rincoglioniti. Quindi, preparatevi: la settimana vi porterà più sorprese d'un avanzo di frigo trovato dopo tre mesi. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Ti senti un gladiatore, ma sei più simile a uno col moscone che ronza nell'orecchio. Non attaccare briga con tutti, sennò ti ritrovi a litigare anche col postino. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Fame, fame, fame. E il portafoglio che piange. Smettila di dire "questa è l'ultima volta che mangio fuori", perché ormai te lo scrivono anche i camerieri sulla ricevuta.
In questa notizia si parla di: oroscopo - provocatorio
