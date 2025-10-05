Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 6 ottobre 2025? Un'altra nuova settimana è pronta ad iniziare. Con la Luna in Ariete, la voglia di ripartire e di riprendere in mano le redini della propria vita sarà maggiore che mai. Ci inoltriamo verso una stagione di alti e bassi, per cui questa giornata andrà vissuta con le misure giuste. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di lunedì 6 ottobre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 6 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Le sfide più ardue sono anche le più gratificanti. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 6 ottobre 2025