Ecco il tuo oroscopo settimanale, dal 6 al 12 ottobre 2025. Lasciati guidare dalle stelle e trova la tua ispirazione. Ariete. Amore: La Luna piena nel tuo settore delle relazioni illumina i legami più cari. Potresti sentire il bisogno di dichiarazioni autentiche, di parole che scaldano il cuore e rinsaldano un'alleanza. Non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità, è un dono per chi ti ama. Lavoro: L'energia marziana ti spinge all'azione, ma Mercurio ti invita a una pausa strategica. Questa settimana, il vero progresso non è nell'assalto frontale, ma nell'osservare, nell'ascoltare un collega con un'intuizione preziosa.

© Ilfogliettone.it - Oroscopo della settimana 6 ottobre – 12 ottobre 2025