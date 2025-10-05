Orologi Smart con comandi vocali e app come uno smartphone

Quando compriamo uno smartwatch, data la grande varietà di modelli oggi disponibili in commercio, è importante guardare alle caratteristiche tecniche oltre che all'estetica dell'orologio, visto che in molti casi rischiamo di procurarci un modello vecchio, poco aggiornato o una semplice copia cinese con carenze significative. Lo smartwatch può essere una semplice interfaccia del telefono cellulare in cui ricevere notifiche, oppure può essere esso stesso utilizzabile come fosse uno smartphone, con la sola differenza di avere uno schermo più piccolo e di essere indossato al polso, perfetti per chi cerca un dispositivo che gestisca chiamate, musica, notifiche o attività sportive senza tirar fuori il telefono. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

