Oro e record il Giro al Sas è di Yeman Crippa

Yeman Crippa scrive la storia, è sua la vittoria del 78° Giro al Sas. Un tempo di 27'59" quello realizzato nella sua Trento, che significa record gara e la conferma che il portacolori delle Fiamme Oro è un atleta di assoluto livello internazionale dalla classe cristallina.Piazza d'onore per il.

In questa notizia si parla di: record - giro

Dopo 19 anni un italiano torna a vincere il Giro al Sas: Yeman Crippa trionfa a Trento con il nuovo record della gara

TRENTO – Yeman Crippa scrive la storia, è sua la vittoria del 78° Giro al Sas, un italiano di nuovo nell'albo d'oro di questa grande e storica gara, per di più un trentino, qui nella sua Trento

Oro e record, il Giro al Sas è di Yeman Crippa - Un tempo di 27’59” quello realizzato nella sua Trento, che significa record gara e la conferma che il portacolori delle Fiamme Oro ... Segnala trentotoday.it