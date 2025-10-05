Oro e record il Giro al Sas è di Yeman Crippa
Yeman Crippa scrive la storia, è sua la vittoria del 78° Giro al Sas. Un tempo di 27’59” quello realizzato nella sua Trento, che significa record gara e la conferma che il portacolori delle Fiamme Oro è un atleta di assoluto livello internazionale dalla classe cristallina.Piazza d’onore per il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
