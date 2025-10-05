Oriali spiega le scelte di Conte | Tanti impegni qualcuno viene sacrificato A McTominay ho dato quel consiglio

Inter News 24 L’e Inter e attuale membro dello staff di Conte al Napoli, Lele Oriali, ha parlato così prima del match di oggi contro il Genoa in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Napoli Genoa, Lele Oriali si è soffermato sulle scelte tattiche di Conte. Queste le dichiarazioni dell’ex Inter. LE SCELTE DI CONTE – « Sono scelte tecniche, era rimasto fuori Lobotka con Anguissa qualche partita fa. Capiterà ancora, sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato » ASPETTO SECONDARIO LA DISPONIBILITÀ A CAMBIARE MODULO DI GIOCO. 🔗 Leggi su Internews24.com

