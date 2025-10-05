Oriali | De Bruyne in panchina per scelta tecnica poi nessun dubbio su McTominay
Lele Oriali sprona Scott McTominay prima di Napoli-Genoa: che messaggio per il centrocampista scozzese. Il Napoli è pronto a tornare in campo per una nuova giornata di Serie A. Dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, gli azzurri di mister Antonio Conte questo pomeriggio riprenderanno il discorso campionato sul rettangolo verde dello stadio Maradona. La compagine partenopea cerca il riscatto dopo lo scivolone a San Siro con il Milan. La compagine partenopea vuole dare continuità alla vittoria con lo Sporting e per farlo dovrà imporsi col Genoa di Patrick Vieira. I rossoblù si proiettano alla sfida del Maradona reduci da una serie di risultati negativi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: oriali - bruyne
Oriali ha avuto un lungo confronto con De Bruyne: il nervosismo non sarà più tollerato (Sportmediaset)
Multa per #DeBruyne? La decisione della SSC Napoli: tolleranza zero! "Riunione nello spogliatoio interviene anche Oriali mai più insubordinazioni KDB è sotto osservazione pure per le sue prove ancora non sufficienti. Il campione a rapporto dopo la sua re - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne a rapporto dopo la reazione alla sostituzione nel corso di Milan-Napoli: da ora in poi, tolleranza zero Secondo La Repubblica, il campione belga è sotto osservazione anche per le prove non sufficienti ? Diteci la vostra #SSCNapoli #DeBruyn - X Vai su X
Napoli, Oriali: “McTominay deve avere pazienza. De Bruyne? Scelta tecnica” - Le parole del coordinatore dell'area tecnica degli azzurri Lele Oriali ... Come scrive gianlucadimarzio.com
Prima panchina per De Bruyne! CdS svela i motivi della scelta di Conte - Se confermate le indiscrezioni riportate stamattina dai quotidiani, si tratterebbe della prima ... Segnala tuttonapoli.net