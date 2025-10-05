Oriali | Abbiamo una rosa per cui giocheranno tutti l’importante è capire ed essere disponibili sempre

Lele Oriali è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Napoli-Genoa. Di seguito quanto dichiarato. Oriali: «Non abbiamo un bel ricordo del Genoa, dobbiamo avere approccio». «Non abbiamo un bel ricordo del Genoa dalla stagione scorsa, dobbiamo affrontarla con l’approccio giusto, con un atteggiamento importante. Ci vuole tempo per inserire De Bruyne, ma i risultati ci stanno dando ragione. Oggi non gioca per una scelta tecnica come la volta scorsa rimasero fuori Lobotka e Anguissa. Gli impegni sono tanti, tutti hanno la possibilità di dare il loro contributo: oggi tocca a Neres e in panchina ne abbiamo altri che ci daranno una mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Oriali: «Abbiamo una rosa per cui giocheranno tutti, l’importante è capire ed essere disponibili sempre»

Oriali: «Abbiamo lavorato per far crescere la mentalità della squadra portando regole, disciplina, idee»

"Avete giocato senza dignità. Siamo rimasti nello spogliatoio a guardare la partita e non è la prima volta che accade. In campo bisogna dare l'anima, e questo non lo abbiamo fatto" Solo un uomo con lo spessore professionale e umano di Lele #Oriali poteva

