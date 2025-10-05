Ordine d’arrivo MotoGP GP Indonesia 2025 | tripletta spagnola fuori Bezzecchi Marquez e Bagnaia

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 5 ottobre il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri sul circuito di Mandalika, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP. Podio tutto spagnolo con la vittoria di Fermin Aldeguer davanti ai connazionali Pedro Acosta ed Alex Marquez, mentre il migliore degli azzurri è Luca Marini, quinto. A punti anche Franco Morbidelli, ottavo, e Fabio Di Giannantonio, nono, mentre vanno fuori Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini. MotoGP, Aldeguer sfrutta l’occasione a Mandalika, Bezzecchi fa cadere Marquez, Bagnaia a terra (era ultimo) ORDINE D’ARRIVO GARA MOTOGP GP INDONESIA 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Indonesia 2025: tripletta spagnola, fuori Bezzecchi, Marquez e Bagnaia

