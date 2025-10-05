Ordine d’arrivo MotoGP GP Indonesia 2025 | risultati e classifica gara
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 5 ottobre il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri sul circuito di Mandalika, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO GARA MOTOGP GP INDONESIA 2025. Classifica a 5 giri dal termine 1 F. Aldeguer 32’21.863 2 A. Rins +8.939 3 P. Acosta +9.035 4 A. Marquez +9.259 5 R. Fernandez +9.641 6 B. Binder +9.880 7 F. Quartararo +10.267 8 L. Marini +10.474 9 J. Miller +10.996 10 F. Morbidelli +11.315 11 F. Di Giannantonio +11.486 12 M. Oliveira +13.205 13 J. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ordine - arrivo
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2025: dominio di Marc Marquez al Sachsenring, Bagnaia sul podio
MotoGp, ordine d’arrivo in Germania e classifica Piloti del Mondiale
Tour de France 2025, tappa 9: Merlier batte Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale
MotoGP, Luca Marini penalizzato nella Sprint di Mandalika: il motivo della sanzione ed il nuovo ordine d'arrivo - facebook.com Vai su Facebook
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2025: Bezzecchi trionfa, Marquez sottotono, Bagnaia ultimo! - Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 4 ottobre, il fine settimana del GP d'Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza ... Segnala oasport.it
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Giappone 2025: Bagnaia torna a vincere e sconfigge Marquez a Motegi - Calato il sipario sulla Sprint Race di Motegi (Giappone), diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo oasport.it