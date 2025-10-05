Ordine d’arrivo F1 GP Singapore 2025 | Russell vince Verstappen davanti alle McLaren Ferrari anonima
Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Singapore 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra asiatica, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. George Russell ha vinto il GP di Singapore: il britannico è scattato dalla pole position, ha conservato la prima posizione e l’ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi. Splendida affermazione per l’alfiere della Mercedes, che è riuscito a precedere l’olandese Max Verstappen: il Campione del Mondo si è meritato la piazza d’onore al volante della Red Bull e ha recuperato tre punti in classifica nei confronti di Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
