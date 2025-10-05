Ora Musk vuole riscrivere la storia con un'enciclopedia scritta dall'intelligenza artificiale
Il miliardario dichiara guerra a Wikipedia e presenta Grokipedia, un’enciclopedia basata sull'intelligenza artificiale di xAI. Il grande obiettivo di Musk è ridefinire il mondo dell’informazione digitale, sostituendo l’approccio comunitario con quello dell’IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
