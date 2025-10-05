Opi ad Amici racconta il significato dei suoi tatuaggi | Non li ho fatti per colorarmi hanno un peso

Opi nella puntata di Amici oggi ha parlato dei suoi tatuaggi. "Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso" ha raccontato il cantante prima di spiegare il significato di alcuni disegni incisi sulla sua pelle: uno è dedicato a Spiderman, "l'eroe che mi ha insegnato a rinunciare per avere qualcosa di più grande". 🔗 Leggi su Fanpage.it

