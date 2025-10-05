Openda può eguagliare…Mbangula! Una curiosità in Juve Milan e un appuntamento con la storia per il belga cosa potrebbe succedere all’Allianz Stadium

Openda potrebbe segnare un piccolo traguardo personale in Juve Milan, ecco cosa potrebbe accadere all’Allianz Stadium. Un gol per entrare nella storia, un gol per sbloccarsi nella notte più importante. La super sfida di questa sera contro il Milan, per Loïs Openda, ha un sapore speciale. L’attaccante belga della Juventus è a caccia della sua prima rete in Serie A, un gol che, se dovesse arrivare, lo proietterebbe in un club a dir poco esclusivo. JUVE MILAN LIVE A caccia del primo gol in Serie A. Arrivato in estate con grandi aspettative, l’attaccante classe 2000 non è ancora riuscito a trovare la via della rete in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda può eguagliare…Mbangula! Una curiosità in Juve Milan e un appuntamento con la storia per il belga, cosa potrebbe succedere all’Allianz Stadium

