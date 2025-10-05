Ondate di calore e piogge record a Milano nel 2050 ci saranno 2,5 gradi in più | ecco perché la città deve cambiare

Milano – Ondate di calore estive, come quella che a luglio ha costretto allo stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde. Piogge torrenziali, che pochi giorni fa hanno provocato l’ennesima esondazione del Seveso, trasformando le strade in fiumi. Eventi atmosferici che continuano a mettere alla prova la città, e che nei prossimi anni potrebbero farsi sempre più frequenti. La Milano del 2050, intanto, senza una radicale inversione di tendenza, avrà una temperatura media più alta di 2,5 gradi centigradi. Per contenere l’innalzamento entro i due gradi, secondo le simulazioni del Comune contenute nel Piano aria clima, sarà necessario aumentare la copertura arborea del 41% e depavimentare circa 100 ettari di superficie attualmente grigia, in aggiunta alle altre misure per ridurre le emissioni di inquinanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ondate di calore e piogge record, a Milano nel 2050 ci saranno 2,5 gradi in più: ecco perché la città deve cambiare

