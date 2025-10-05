Ondata di attacchi russi sulla regione di Leopoli i jet polacchi si alzano in volo

Attacco nella notte a Zaporizhia: morta una donna, ferite sei persone. Kiev: «La Cina ha fornito informazioni satellitari alla Russia per attacchi missilistici». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ondata di attacchi russi sulla regione di Leopoli, i jet polacchi si alzano in volo

In questa notizia si parla di: ondata - attacchi

Ondata di attacchi su Kyiv e altre città ucraine: ci sono vittime

Allarme rosso nel cyberspazio italiano: la Pubblica Amministrazione nel mirino degli hacker. Un’ondata senza precedenti di attacchi DDoS e ransomware minaccia i servizi essenziali del Paese

Continuità operativa, vigilanza nelle infrastrutture e la nuova ondata di attacchi ai dati sanitari

Gli attacchi dei droni ucraini hanno paralizzato l'industria russa di raffinazione del petrolio, provocando un'ondata senza precedenti di chiusure delle raffinerie e innescando una crisi di carburante a livello nazionale, ha riportato il Moscow Times il 30 settembre - facebook.com Vai su Facebook

Nuova ondata di attacchi con centinaia di droni e missili sull'Ucraina. Quattro le vittime, tra cui una dodicenne. La Polonia fa decollare i caccia. Mosca: "Abbiamo colpito obiettivi militari" - X Vai su X

Ucraina, ondata di attacchi russi al confine e la Polonia fa decollare i caccia - Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono ... Secondo iltempo.it

Guerra Ucraina Russia, Ucraina, attacco di droni e missili russi su larga scala. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Ucraina, attacco di droni e missili russi su larga scala. tg24.sky.it scrive