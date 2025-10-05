Omnibus tensione in diretta | Capezzone e Telese protagonisti di un duro diverbio

Tivvusia.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte tensione negli studi di La7 questa mattina durante la puntata di Omnibus. Protagonisti dello scontro sono stati Daniele Capezzone e Luca Telese, innescato dalle dichiarazioni dell’europarlamentare Benedetta Scuderi, tornata in Italia. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

omnibus tensione in diretta capezzone e telese protagonisti di un duro diverbio

© Tivvusia.com - Omnibus, tensione in diretta: Capezzone e Telese protagonisti di un duro diverbio

In questa notizia si parla di: omnibus - tensione

omnibus tensione diretta capezzoneLite furiosa in TV: accuse durissime tra i due noti giornalisti e la fuga, il video - Scontro infuocato a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone e Luca Telese: lite in diretta TV sul caso Flotilla, il video. Lo riporta newsmondo.it

omnibus tensione diretta capezzone“Vai con Hamas, fascista rosso”. “Stai a cuccia, propagandista di bugie”. Scontro tra Capezzone e Telese, che lascia gli studi di La7 - Telese abbandona Omnibus tra urla e sceneggiate di Capezzone che accusa la Flotilla di aver ricevuto finanziamenti da Hamas - Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Omnibus Tensione Diretta Capezzone