Omnibus tensione in diretta | Capezzone e Telese protagonisti di un duro diverbio
Momenti di forte tensione negli studi di La7 questa mattina durante la puntata di Omnibus. Protagonisti dello scontro sono stati Daniele Capezzone e Luca Telese, innescato dalle dichiarazioni dell’europarlamentare Benedetta Scuderi, tornata in Italia. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: omnibus - tensione
App mensa scolastica, il consigliere Mastroleo: “Ecco come associare entrambi i genitori”. La guida pratica per risolvere il problema di accesso ai servizi Omnibus. Basta una mail al Comune con i dati anagrafici - facebook.com Vai su Facebook
Lite furiosa in TV: accuse durissime tra i due noti giornalisti e la fuga, il video - Scontro infuocato a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone e Luca Telese: lite in diretta TV sul caso Flotilla, il video. Lo riporta newsmondo.it
“Vai con Hamas, fascista rosso”. “Stai a cuccia, propagandista di bugie”. Scontro tra Capezzone e Telese, che lascia gli studi di La7 - Telese abbandona Omnibus tra urla e sceneggiate di Capezzone che accusa la Flotilla di aver ricevuto finanziamenti da Hamas - Come scrive ilfattoquotidiano.it