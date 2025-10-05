Omnibus lite in tv tra Capezzone e Telese sulla Flotilla | Buffone stai a cuccia Vergognati fascista rosso – Il video
Il conduttore Luca Telese e Daniele Capezzone si sono scontrati nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. In collegamento c’era l’eurodeputata di Alleanza Verdi – Sinistra Benedetta Scuderi, dopo la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla. In studio Capezzone ha accusato Scuderi di avere abbandonato gli altri attivisti insieme ai tre parlamentari, rientrando dopo l’abbordaggio nel giro di poche ore. «Quatto parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio», ha detto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: omnibus - lite
