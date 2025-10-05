Omicidio Dolores Dori il video del marito con una pistola 24 ore prima della sparatoria | Ridatemi mia figlia

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno acquisito il video pubblicato sui social dal marito di Dolores Dori 24 ore prima del suo omicidio. L'uomo ha una pistola in mano e minaccia: "Ridatemi mia figlia, altrimenti verremo a prendercela noi". La 43enne è stata uccisa il 2 ottobre raggiunta da tre proiettili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - dolores

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Omicidio Dolores Dori, il video del marito con una pistola 24 ore prima della sparatoria: “Ridatemi mia figlia” - I carabinieri, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno acquisito il video pubblicato sui social dal marito di Dolores Dori 24 ore prima del suo omicidio ... Scrive fanpage.it

Omicidio di Dolores Dori, in un video il marito armato di pistola minaccia il killer: "Se ti trovo ti distruggo" - In un video pubblicato sui social il marito di Dolores Dori, Hanz Colombo, con una pistola in mano che brandisce, minaccia in lingua Sinti chi gli ha ucciso la moglie: "Se hai la pazienza di combatter ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Dolores Dori Video