Omicidio di Parabiago L’esame in aula della Mantide slitta alla fine di ottobre
Slitta l’esame in aula dell’imputata Adilma Pereira Carneiro, coinvolta nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’ omicidio di Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso da un’auto a Parabiago. Come comunicato in questi giorni dal presidente della Corte, dottor G. Fazio, il rinvio si è reso strettamente necessario a causa del mancato deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche sulle quali è stato chiesto un allungamento almeno fino a fine del mese di ottobre. Il perito trascittore ha preso come termine il 29 ottobre prossimo mentre la prossima udienza del 20 rimane un punto interrogativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
