Slitta l’esame in aula dell’imputata Adilma Pereira Carneiro, coinvolta nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’ omicidio di Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso da un’auto a Parabiago. Come comunicato in questi giorni dal presidente della Corte, dottor G. Fazio, il rinvio si è reso strettamente necessario a causa del mancato deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche sulle quali è stato chiesto un allungamento almeno fino a fine del mese di ottobre. Il perito trascittore ha preso come termine il 29 ottobre prossimo mentre la prossima udienza del 20 rimane un punto interrogativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Parabiago. L’esame in aula della Mantide slitta alla fine di ottobre