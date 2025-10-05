Omicidio a Modena | fermato 46enne tunisino per l’uccisione di un connazionale
Nella serata di oggi, 05 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto disposto da questa Procura della Repubblica nei confronti di un 46enne, cittadino tunisino, gravemente indiziato del delitto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
