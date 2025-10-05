Omicidio a Modena | fermato 46enne tunisino per l’uccisione di un connazionale

Modenatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, 05 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto disposto da questa Procura della Repubblica nei confronti di un 46enne, cittadino tunisino, gravemente indiziato del delitto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - modena

omicidio modena fermato 46enneAccoltellamento mortale a Modena, 46enne fermato per omicidio - E' stato sottoposto a fermo dai carabinieri, in serata, un 46enne tunisino indagato per l'omicidio volontario di un connazionale, Chaouki Mansouri, avvenuto nel corso della notte in centro a Modena. Riporta msn.com

omicidio modena fermato 46enneOmicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito - La Nera: L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale di Baggiovara a causa delle gravissime ferite ... Scrive lapressa.it

