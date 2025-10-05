Omicidio a Modena coltellate all’alba | muore in ospedale
Modena, 5 ottobre 2025 – Una persona è morta all’alma di questa mattina a seguito di un accoltellamento che si è verificato nella zona tra via Trento Trieste e via Muratori, a Modena. Si tratta di un tunisino, ma ancora da identificare. Da una prima ricostruzione, fatale sarebbe stata la ferita al collo. I due si sono affrontati prima dentro al palazzo, in via Roncaglia e poi all’esterno. Coltellate inferte con una violenza tale che non hanno lasciato scampo alla vittima. Si tratta dell’ennesimo omicidio in città. All’esito della violenta lite tra i due connazionali uno dei due è deceduto a causa dei gravi traumi subiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: omicidio - modena
