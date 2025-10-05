Omicidio a Modena aggredito a coltellate un tunisino nella notte | il giovane è morto in ospedale

Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio all'interno di un alloggio.

omicidio modena aggredito coltellateAggredito a coltellate a Modena muore in ospedale - Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio, un coltello o forse un machete, all'interno dell'alloggio, poi la lite è continuata ... Riporta msn.com

omicidio modena aggredito coltellateOmicidio a Modena, colpito a coltellate nella notte muore in ospedale: caccia all’aggressore - Un uomo è morto a Modena nella notte dopo essere stato colpito con un'arma bianca al culmine di una lite scoppiata prima in casa e poi continuata per ... Si legge su fanpage.it

