Omicidio a Modena aggredito a coltellate un tunisino nella notte | il giovane è morto in ospedale
Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio all'interno di un alloggio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Accoltella un giovane al torace e tenta la fuga: 21enne arrestato per tentato omicidio a Modena
Tentato omicidio a Modena, efferata aggressione: 21enne accoltella al torace un ragazzo di 24 anni
Psicoterapeuta morto a Modena con una cintura al collo, c'è anche l'ipotesi omicidio
Aggredito a coltellate a Modena muore in ospedale - Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio, un coltello o forse un machete, all'interno dell'alloggio, poi la lite è continuata ... Riporta msn.com
Omicidio a Modena, colpito a coltellate nella notte muore in ospedale: caccia all’aggressore - Un uomo è morto a Modena nella notte dopo essere stato colpito con un'arma bianca al culmine di una lite scoppiata prima in casa e poi continuata per ... Si legge su fanpage.it