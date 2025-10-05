Omar Benabdallah al Grande Fratello 2025

“ Sono fiero di essere marocchino “, scrive sui suoi profili social, ma a noi risulta italiano, nato a Pistoia. Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i nuovi concorrenti della diciannovesima edizione del Grande Fratello c’è anche il modello Omar Benabdallah. Il ragazzo entrerà in casa domani sera nel corso della seconda puntata del reality show. Chi è Omar Benabdallah . Originario del Marocco, Omar Benabdallah è nato a Pistoia nel 1998 e ha studiato all’Università di Firenze. Modello, ha anche inciso in passato alcuni brani musicali. Tra i suoi follower, curiosamente, c’è uno dei ‘casalinghi’ dell’edizione in corso del Grande Fratello: il modello Matteo ‘Jonas’ Pepe. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Omar Benabdallah al Grande Fratello 2025

