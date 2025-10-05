Oltre 35 spaccate alle auto e un solo intervento della polizia locale | flop dell' Amministrazione sulla sicurezza
"Spaccate alle auto: un solo intervento dei vigili nei primi sei mesi dell’anno a fronte di oltre 35 spaccate. Regolamento del commercio in centro: zero sanzioni negli ultimi 6 mesi e solo 2 in tutto il 2024. Ordinanza sul divieto di somministrazione di bevande nelle ore serali e notturne tanto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - spaccate
Raid nei negozi di profumi, oltre 30 spaccate da gennaio: nel mirino la catena padovana Dmo. Colpiti i marchi Caddy’s e Beauty Star. Solo ad Arezzo un ladro ha messo a segno 28 colpi in tre mesi. - X Vai su X
Un'ora di scontri, a Torino, di fronte ai cancelli della Leonardo: sono stati tirati sassi, bottiglie e qualsiasi altro oggetto pesante oltre i cancelli e contro le vetture (in gran parte distrutte) dei dipendenti posteggiate nel parcheggio interno - facebook.com Vai su Facebook
"Oltre 35 spaccate alle auto e un solo intervento della polizia locale: flop dell'Amministrazione sulla sicurezza" - Pietro Vignali: "Per il regolamento del commercio in centro zero sanzioni negli ultimi 6 mesi e solo 2 in tutto il 2024" ... parmatoday.it scrive