Oltre 15 nuovi punti Casa & Famiglia negli uffici postali del Padovano
Cresce la presenza degli spazi Punto Poste Casa & Famiglia negli uffici postali della provincia di Padova: spazi dedicati alle famiglie per favorire la relazione, semplificare l’accesso ai servizi e offrire una gamma di prodotti modulati per diverse necessità sono ora presenti negli uffici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
MachineGames guarda oltre Indiana Jones e l’Antico Cerchio: sono in sviluppo vari nuovi progetti
Tumori, in Italia oltre 87mila nuovi casi l'anno di neoplasie urologiche
Assunzioni nella scuola 2025-2026: oltre 54.000 nuovi docenti ma, i sindacati restano scettici
La nuova stagione televisiva è partita e, tra nuovi format e volti amatissimi, brilla Samira Lui, protagonista indiscussa de La Ruota della Fortuna che vola oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori, battendo persino i “pacchi” di Stefano De Martino. Vai su Facebook
Piano #carceri. In arrivo oltre 10mila nuovi posti. È quanto prevede il programma degli interventi per l'edilizia penitenziaria, dal 2025 al 2027. Il dato è emerso dalla terza riunione della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi - X Vai su X
Primark investe oltre 40 milioni per 5 punti vendita nel Centro-Sud Italia - Altro round di investimenti per Primark, insegna di abbigliamento low cost che fa capo al conglomerato inglese Associated British Foods, che per aprire cinque nuovi grandi punti vendita investirà ... Si legge su ilsole24ore.com
BTp: nel finale spread a 83 punti base, nuovi minimi da oltre 15 anni - I BTp scambiati sul secondario telematico Mts si apprezzano nella seconda parte di seduta e lo spread con i Bund tocca nuovi minimi da oltre 15 anni. Lo riporta ilsole24ore.com