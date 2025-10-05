Oltre 13mila ingressi alla Reggia per Domenica al Museo

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati 250mila gli ingressi in occasione della “Domenicalmuseo” di ottobre, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero nei luoghi della cultura statali nella prima domenica del mese.Di seguito si riportano i primi dati provvisori fin qui pervenuti:Parco archeologico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

