Oltre 100 italiani sul treno bombardato dai russi a Leopoli VIDEO
Sono i partecipanti ad una missione non violenta diretta al confine polacco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Treno con 110 attivisti italiani sotto attacco a Leopoli: bombe sfiorate. Si alzano i jet polacchi - Putin, se Usa forniranno missili Tomahawk, nostre relazioni distrutte Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se gli Stati Uniti fornissero missili Tomahawk all'Ucraina, ciò distruggerebbe ... Da msn.com
Treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli - Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Lo riporta msn.com