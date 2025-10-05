Lo sport non è solo competizione e spettacolo, è uno straordinario volano per il turismo e per l’economia dei territori. A quattro mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il conto alla rovescia non riguarda soltanto piste e medaglie ma anche infrastrutture, accoglienza e sviluppo. Con oltre tre miliardi di euro di investimenti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Olimpiadi e Giochi del Mediterraneo – L’Italia si prepara al doppio oro del turismo