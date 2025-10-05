Olimpiadi di Primo Soccorso | al via la quarta edizione promossa dalla CRI Adesioni entro il 10 ottobre
La Croce Rossa Italiana ha avviato la quarta edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso, un progetto dedicato agli studenti delle classi quarte degli Istituti Secondari di Secondo grado. L’iniziativa, pensata per diffondere le conoscenze di base sul primo soccorso, porterà i ragazzi a confrontarsi in una vera e propria competizione nazionale articolata in più fasi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Olimpiadi di primo soccorso per studenti: adesioni scuole entro il 10 ottobre
Il Lazio trionfa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana 2025: giovani eroi in azione a Scalea - La squadra della regione Lazio ha conquistato il primo posto alla terza edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, svoltesi quest’anno nella splendida cornice di Scalea, in ... Scrive romatoday.it
Eventi critici e scenari di crisi: a Scalea le Olimpiadi di primo soccorso - Coinvolti i ragazzi delle quarte classi delle scuole superiori, selezionate nelle regioni italiane per le finali delle ... Lo riporta rainews.it