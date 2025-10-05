Olimpia subito ko | la Bertram Tortona di Mario Fioretti passa 74-71

Milano - Una partita da non ricordare per l’Olimpia Milano che nel suo esordio in campionato inciampa subito perdendo in casa contro la Bertram Tortona per 71-74. L’esordio dei sogni come capo allenatore per Mario Fiorett i, celebrato da tutto il Forum ad inizio gara, dopo 22 anni di assistentato all’Olimpia, ora capace di espugnare il parquet biancorosso alla prima occasione. All’Olimpia, che ovviamente ha onorato la scomparsa del patron Giorgio Armani a inizio gara, non bastano i 16 punti di Zach LeDay e gli 11 di Guduric che hanno propiziato la rimonta nell’ultimo periodo, patendo a caro prezzo un inopinato 2-26 incassato a cavallo tra primo e secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

