OktoBerg torna in Piazzale degli Alpini | tra birra musica e sapori orobico-bavaresi

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Dal 3 ottobre al 2 novembre piazzale degli Alpini si trasformerà in un grande villaggio di festa: torna OktoBerg, l’appuntamento che unisce la tradizione bavarese dell’Oktoberfest con l’anima bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

oktoberg torna in piazzale degli alpini tra birra musica e sapori orobico bavaresi

© Ecodibergamo.it - OktoBerg torna in Piazzale degli Alpini: tra birra, musica e sapori orobico-bavaresi

In questa notizia si parla di: oktoberg - torna

oktoberg torna piazzale alpiniOktoBerg torna in Piazzale degli Alpini: tra birra, musica e sapori orobico-bavaresi - Dal 3 ottobre al 2 novembre piazzale degli Alpini si trasformerà in un grande villaggio di festa: torna OktoBerg, l’appuntamento che unisce la tradizione bavarese dell’Oktoberfest con ... Si legge su ecodibergamo.it

oktoberg torna piazzale alpiniOktoBerg 2025, festa della birra in stile Oktoberfest con piatti tipici tedeschi e bergamaschi, concerti ed eventi - Oltre agli spazi esterni, c'è anche il Salone Nxt, con due sale ristorante da 200 posti, e l’inconfondibile tendone Ol Tendù: 500 mq di pura festa, cuore pulsante dell’ OktoBerg, che ogni venerdì e ... Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Oktoberg Torna Piazzale Alpini