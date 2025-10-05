Oggi la pigiatura dell’uva In piazza una festa per tutti

Gran finale oggi per la Sagra dell’Uva di Misinto, giunta alla Quinta edizione: questo pomeriggio l’attesissimo “rito“ della pigiatura con i piedi per tutti i bambini. Organizzata dall’associazione Gam E20, in collaborazione con il Comune di Misinto, la manifestazione si inserisce nel weekend della festa del paese. In funzione il tendone ristorante che propone i sapori antichi delle osterie di paese della tradizione lombarda e accanto le casette di legno che ospitano una selezione di produttori di vino e specialità locali, con degustazioni e vendita diretta. Sarà inoltre possibile acquistare confezioni di grappoli d’uva, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

