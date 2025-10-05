Oggi 5 ottobre è Santa Faustina Kowalska | apostola della Divina Misericordia

Lalucedimaria.it | 5 ott 2025

Santa Faustina Kowalska è la suora mistica polacca che ha diffuso il culto alla Divina Misericordia dopo le  rivelazioni che le ha fatto Gesù in persona.  Far conoscere a tutto il mondo l’amore misericordioso di Dio: è stata questa la missione di Santa Faustina Kowalska, che si commemora oggi 5 ottobre. Mistica polacca, nelle sue. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

