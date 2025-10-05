Officine del Gusto centra i Tre Spicchi del Gambero Rosso

Tra le migliori pizzerie d’Italia, secondo la guida del Gambero Rosso 2026, un posto spetta alle Officine del Cibo, rinomato locale di Battifollo. Per l’ottavo anno consecutivo la guida che evidenzia le eccellenze italiane dove poter degustare uno degli alimenti più amati, ha decretato il prodotto firmato dallo chef Giacomo Devoto e lavorato quotidianamente dal lievitista pizzaiolo Gian Marco Ferrandi tra i più gustosi in Italia, assegnando con il punteggio di 92 su 100, i famigerati tre spicchi, sinonimo di eccellenza e di qualità. "Sono circa un’ottantina – spiega lo chef Giacomo Devoto- le pizzerie certificate con tre spicchi dal Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it