Odio senza fine | Bruciate ebrei di m scritta choc sulla panetteria kosher
La firma dell'antisemitismo dopo gli striscioni inneggianti al 7 ottobre e gli scontri di piazza. Una scritta dai contenuti agghiacianti è apparsa questa mattina sulla serranda di un panificio Kosher, non lontano da viale Guglielmo Marconi, a Roma. La scritta, a caratteri cubitali, riportava la frase: 'Ebrei di me**a, bruciate tutti'. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Secondo quanto si apprende l'ufficio decoro di Roma Capitale si è già attivato per la rimozione della scritta antisemita, fa sapere il Campidoglio. Quello di viale Marconi è solo l'ultimo episodio di un clima omai di aperta ostilità nei confronti degli ebrei da parte di certi ambienti legati alla galassia ProPal e all'antagonismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: odio - fine
