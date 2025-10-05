Occupano la casa popolare di un' anziana invalida sgomberati e denunciati dopo una lite

Si erano insediati abusivamente in un alloggio di proprietà dell'Ater, a Corviale, ma una chiamata al 112 per una lite li ha traditi e alla fine, grazie all'intervento dei carabinieri, sono stati sgomberati e denunciati. Protagonisti cinque cittadini peruviani. Lite a CorvialeI fatti si sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it