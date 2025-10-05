Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Nella maggioranza la sfida Occhiuto-Tridico, infatti, è considerata poco più che una formalità. Proprio nel tentativo di sciogliere gli ultimi nodi la premier ha voluto vedere Matteo Salvini e Antonio Tajani. Due incontri separati, non a palazzo Chigi, ma in un luogo «neutro». La pista dei civici che inizialmente avrebbe potuto sbrogliare la matassa sembra essere stata accantonata dopo alcuni sondaggi, che sarebbero stati commissionati ad Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Occhiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati