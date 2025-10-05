Occhiuto-Tridico urne aperte | si punta al bis in Calabria Rush finale per i candidati

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Nella maggioranza la sfida Occhiuto-Tridico, infatti, è considerata poco più che una formalità. Proprio nel tentativo di sciogliere gli ultimi nodi la premier ha voluto vedere Matteo Salvini e Antonio Tajani. Due incontri separati, non a palazzo Chigi, ma in un luogo «neutro». La pista dei civici che inizialmente avrebbe potuto sbrogliare la matassa sembra essere stata accantonata dopo alcuni sondaggi, che sarebbero stati commissionati ad Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

occhiuto tridico urne aperte si punta al bis in calabria rush finale per i candidati

© Iltempo.it - Occhiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati

In questa notizia si parla di: occhiuto - tridico

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Regionali, dietrofront in Calabria, Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra contro Occhiuto

Occhiuto lascia la guida della sanità, destra nervosa dopo la scelta di Tridico

occhiuto tridico urne aperteOcchiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati - Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Scrive iltempo.it

occhiuto tridico urne aperteElezioni regionali Calabria 2025, urne aperte | Come si vota, liste e preferenze - Tutto pronto per le elezioni regionali 2025 in Calabria: tre i candidati scelti. Scrive quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Occhiuto Tridico Urne Aperte