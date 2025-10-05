Occhio Napoli il rientro di Rrahmani è un rebus | Conte preoccupato

Il Napoli deve prestare attenzione sul rientro di Amir Rrahmani. Prima di lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere quest’oggi il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri, considerando anche Fiorentina-Roma e Juventus-Milan, hanno infatti l’occasione di poter tornare da soli in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Antonio Conte, però, cambierà qualcosa per questa gara contro il team ligure. Gli azzurri dovrebbero schierarsi con il 4-3-3  e, dunque, con l’inserimento di David Neres al posto di De Bruyne. In difesa, invece, sarà confermata la coppia Beukema-Juan Jesus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

occhio napoli rientro rrahmaniMistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di recupero, i dettagli - Amir Rrahmani continua a lavorare a parte nel centro sportivo di Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Lo riporta tuttonapoli.net

occhio napoli rientro rrahmaniNapoli, quando rientra Rrahmani? Fissata la data - Punto fermo della difesa di Conte e beniamino del modificatore, Rrahmani è pronto a rientrare dopo il problema muscolare delle ultime settimane. Come scrive fantacalcio.it

