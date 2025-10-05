Occasione Zaniolo | Nicolò ci riprova contro il Cagliari per tornare al gol

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In due anni e mezzo ha cambiato 5 squadre, ora il nuovo inizio a Udine. Con il sogno di ritrovare l’azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

occasione zaniolo nicol242 ci riprova contro il cagliari per tornare al gol

© Gazzetta.it - Occasione Zaniolo: Nicolò ci riprova contro il Cagliari per tornare al gol

In questa notizia si parla di: occasione - zaniolo

Occasione Zaniolo: Nicolò ci riprova contro il Cagliari per tornare al gol - Chivu manda messaggi, adesso chi risponde? Si legge su msn.com

Zaniolo ci riprova: è un nuovo giocatore dell'Udinese - La trattativa si è concretizzata nelle ultime ore, ma alla fine sono stati superati tutti gli intoppi burocratici del caso: il classe '99 arriva in ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Occasione Zaniolo Nicol242 Riprova