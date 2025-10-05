Obiettivo Tricolore | la staffetta paralimpica approda a Padova

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi, fa tappa a Padova. Dopo il passaggio a Monselice e la giornata di pausa prevista per domenica, la manifestazione ripartirà lunedì 6 ottobre da Campo della Fiera a Monselice per approdare al centro sportivo Plebiscito. L’arrivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

