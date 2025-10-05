Obiettivo Tricolore | la staffetta paralimpica approda a Padova
Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi, fa tappa a Padova. Dopo il passaggio a Monselice e la giornata di pausa prevista per domenica, la manifestazione ripartirà lunedì 6 ottobre da Campo della Fiera a Monselice per approdare al centro sportivo Plebiscito. L’arrivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Obiettivo Tricolore 2025 sta portando in tutta Italia il sogno di Alex Zanardi e l'energia di 70 atleti paralimpici che percorreranno in totale 1.800 km in 23 tappe. Tra i protagonisti il nostro Fabio Radrizzani di Obiettivo 3, che ha completato in solitaria le tre dur
Mercoledì 1/10 Obiettivo Tricolore, Progetto itinerante, ideato nel 2020 da Alex Zanardi, per promuovere lo sport paralimpico, è arrivato nella splendida Montevarchi. Anche in questa tappa grande protagonista è stata la Paraboxe FPI, che ha visto esibirsi
Obiettivo Tricolore: la staffetta paralimpica approda a Padova - Nata da un'idea di Alex Zanardi, dopo il passaggio a Monselice e la giornata di pausa prevista per domenica, la manifestazione riparte lunedì 6 ottobre dal Campo della Fiera a Monselice per approdare
La staffetta paralimpica arriva a Montevarchi: gli atleti accolti da centinaia di bambini e ragazzi delle scuole - È arrivata questa mattina a Montevarchi 'Obiettivo Tricolore', la grande staffetta paralimpica nata nel 2020 da un'idea di Alex Zanardi, che dal 21 settembre al 10 ottobre vedrà 70 atleti paralimpici