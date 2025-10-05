Nuovo Teatro Ateneo 2025 26 conferenza | Non solo spazio scenico ma memoria storica e laboratorio per futuro

Il Nuovo Teatro Ateneo ha presentato la stagione 202526 con un nuovo programma all’insegna della diversità e della connessione tra passato e presente, per la prima volta sotto la direzione di Velia Papa. La stagione del 20252026 del Nuovo Teatro Ateneo segna l’inizio della direzione tecnico-artistica di Velia Papa. Presentata con la rettrice dell’ Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, e il direttore del Centro Sapienza Crea-Nuovo Teatro Ateneo Marco Benvenuti, la nuova programmazione propone spettacoli e eventi tra mito, memoria e presente. Il teatro si conferma come luogo di riflessione e partecipazione, con il forte coinvolgimento degli studenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

