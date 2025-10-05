Nuovo cimitero Ennesimo bando per le cappelle

Quasi 60 mila euro per la cappella "di lusso" al cimitero nuovo, ennesimo bando per l’assegnazione, e nuovo tentativo di cessione con scarse speranze. Negli ultimi cinque anni le "chiamate" sono state moltissime, e sono finite, quasi tutte, nel vuoto. Delle quattro cappelle di famiglia parte integrante del primo logo del nuovo camposanto in via Ticino, che fu chiamato "Il giardino della memoria", solo due, ad oggi, sono state assegnate. La concessione è di 99 anni, il costo delle due strutture rispettivamente di 54 mila e 59 mila euro, la scadenza di presentazione della nuova domanda il prossimo 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

