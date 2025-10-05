Nuovo cimitero Ennesimo bando per le cappelle
Quasi 60 mila euro per la cappella "di lusso" al cimitero nuovo, ennesimo bando per l’assegnazione, e nuovo tentativo di cessione con scarse speranze. Negli ultimi cinque anni le "chiamate" sono state moltissime, e sono finite, quasi tutte, nel vuoto. Delle quattro cappelle di famiglia parte integrante del primo logo del nuovo camposanto in via Ticino, che fu chiamato "Il giardino della memoria", solo due, ad oggi, sono state assegnate. La concessione è di 99 anni, il costo delle due strutture rispettivamente di 54 mila e 59 mila euro, la scadenza di presentazione della nuova domanda il prossimo 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Vandali al cimitero e di nuovo al Palacastanet: i volontari ripuliscono tutto
Nuovo accesso per il blocco 15 del cimitero di Lanciano, al via i lavori
Cimitero di Staglieno: anche sfalci e pulizia nel nuovo schema di convenzione Comune-Socrem
Avviso alla cittadinanza Si avvisano i cittadini che il Cimitero Nuovo e Antico di Bovolone e il Cimitero di Villafontana rimarranno chiusi per lavori interni nelle giornate di Lunedì 6 e Martedì 7 Ottobre per manutenzione Riapriranno regolarmente da Mercoledì - facebook.com Vai su Facebook
