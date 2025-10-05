Nuovo caos calcioscommesse | cinque mesi di squalifica

Altro caso di calcioscommesse: arriva la decisone della Commissione disciplinare, oltre a una multa per il giocatore Un nuovo caso scommesse sconvolge il mondo del calcio e catalizza l’attenzione a campionato in corso. Nuovo caso scommesse (LaPresse) – Calciomercato.it Stavolta a finire sotto la lente delle procure non è il calcio italiano ma inglese, dove si registra l’ultimo caso sul calcioscommesse. Nell’occhio del ciclone finisce Osman Foyo, attaccante in forza all’ AFC Wimbledon che milita nella League One (la terza serie del campionato d’Oltremanica). Foyo è stato incastrato a scommettere tra l’ottobre 2023 e marzo 2025 per diversi eventi calcistici, ben 252 come ravvisato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

