Nuovi medici di base a Castel Bolognese e Riolo Confronto importante sull’assistenza primaria

Nella giornata di venerdì scorso il sindaco Luca Della Godenza, la vicesindaca Iris Gavagni Trombetta e la direttrice del Distretto di Faenza, Donatina Cilla, hanno incontrato i medici di base di Castel Bolognese. Durante il confronto è stato fatto il punto sulla situazione dell’assistenza primaria in città, dopo i pensionamenti che a fine giugno 2025 avevano creato una fase di criticità. Grazie al lavoro svolto in questi mesi dall’ Ausl Romagna, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Faenza e il Comune di Castel Bolognese, la situazione è oggi in netta ripresa e l’organico si sta completando con l’arrivo di professionisti giovani e motivati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

