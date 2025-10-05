Nuovi guai Bacci si difende | Mai maltrattato la mia ex

di Zoe Pederzini "Ho già pagato per gli errori che ho fatto, ma non ho intenzione di farlo per cose che non ho mai commesso e che si può dimostrare che non ho commesso. E lo faremo nella sede corretta, senza patteggiamenti". Così il pianorese Davide Bacci in merito alla nuova indagine che lo vede accusato di (presunti) maltrattamenti alla sua ex compagna. Il 53enne era già finito nella bufera, nel 2020, quando era ’deflagrata’ l’inchiesta dei carabinieri della Bologna Centro chiamata ’ Villa Inferno ’. Un’operazione che aveva preso il nome proprio da com’era stata ribattezzata la villetta a Pianoro di Bacci, dove venivano organizzate serate e feste a base di sesso e cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

