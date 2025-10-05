Nuove stime dell' Idf evacuati 900mila palestinesi | Gaza City quasi vuota

Secondo nuove stime dell’Idf, Gaza City si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. Secondo le stime dell’esercito, circa 900mila del milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell’Idf sono stati evacuati a sud della Striscia. Il mese scorso ai civili è stato ordinato di evacuare tutte le aree di Gaza City e di dirigersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

