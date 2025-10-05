Nuove campionesse di reazione a catena nelle tre stagioni

Le competizioni televisive dedicate ai quiz rappresentano un punto di riferimento per gli appassionati del genere, offrendo momenti di intrattenimento e sfida tra squadre di diversa provenienza. Tra queste, il programma Reazione a Catena si distingue per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con giochi dinamici e colpi di scena. La puntata trasmessa domenica 5 ottobre 2025 ha visto l'affermazione di una nuova formazione vincente: le Tre Stagioni. Questa squadra, composta da tre donne provenienti dal Veneto, ha conquistato il titolo di campionesse grazie a una performance caratterizzata da grande sintonia e strategia.

