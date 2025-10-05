Nuova vita all' ex mercato ortofrutticolo? Spunta un progetto che mira a trasformalo in co-housing

E' stato presentato al teatro Diego Fabbri il dossier di candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura 2028. Durante la serata, sono stati forniti alla cittadinanza alcuni tratti della proposta di candidatura, che prevede anche un progetto di ristrutturazione e di nuova.

Dagli spazi dismessi nuova vita alle periferie. Il Comune di Milano comincia dall'ex mercato di piazzale Selinunte - L'ex mercato coperto di piazzale Selinunte, nel cuore del quartiere San Siro, a Milano, tornerà a nuova vita come centro polifunzionale di aggregazione, aperto alla ...

L'ex mercato di piazzale Selinunte e gli altri edifici che verranno ristrutturati e 'donati' ai cittadini - Si parte proprio dall'ex mercato coperto che verrà riqualificato e progettato insieme a chi lo conosce e lo vive

